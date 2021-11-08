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生產力局研究逾半企業欲在港設廠　倡本港設芯片中心

理財智慧 18:52 2021/11/08

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香港生產力促進局於7月至9月進行《香港再工業化研究》，聯同港大經管學院，針對食品、健康及綠色科技企業在本港實踐再工業化，訪問184間企業，發現52%受訪企業有意將生產線遷往或擴展至香港，但認為香港沒有足夠空間建立自動化生產線。

雖然有逾半受訪企業有意將生產線遷往或擴展至香港，卻認為香港沒有足夠的空間建立自動化生產線，包括卸貨區太細以及樓底太矮。另外，只有28%企業預期未來一至兩年內可在香港找到合適人才從事研發工作。生產力局表示，會針對個別廠房空間不足的問題，度身訂造智能生產線、企業配對、政府資助基金及培訓人才。

有關本港「再工業化」方面，團隊研究顯示「新一代半導體」是香港極具潛力發展的新興產業。生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，目前全球正面對芯片短缺問題，內地亦有意發展自主擁有的「新一代半導體」技術和整套供應鏈，遂建議本港建立芯片設計中心，配合國家政策，吸引半導體廠商在港設廠投資。

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級 見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩
 

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