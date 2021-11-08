【大行點睇】摩通予20隻本港內房股 最新評級和目標價一覽

多間內房股近期相繼出現財務危機，摩通發表報告指出，內房由10月中至今的整體調整幅度已達16%，除了因其資金來源之一的貸款仍然緊張，亦和它們面臨債務違約及銷售未能達標等風險。該行認為，內房信貸獲放寬的情況或最快要等到明年1月才出現，板塊表現料繼續疲弱。該行更為20隻本港內房股給予最新評級和目標價，認為現階段仍可留意華潤置地(01109)等較具防守性的股份。至於融創中國(01918)及中國奧園(03883)等較高槓桿的內房，取態上則宜審慎。

摩通予內房最新評級和目標價一覽：

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近期來自內房股的負面消息，亦拖累了它們旗下的上市物管股的表現。摩通指出，作為物管股的母公司暨項目來源，內房股目前的流動性正受市場關注，物管股此刻宜挑選高增長及具防守性的一群，包括華潤萬象(01209)和碧桂園服務(06098)。

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