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【太空探索】SpaceX Crew-3 發射任務再度延後　需推遲至11月10日進行

科技 18:50 2021/11/08

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NASA表示，受到天氣因素影響，原定於10月31日進行的Crew-3發射任務需再度延遲舉行。

近年美國太空探索公司SpaceX積極開展多項飛行任務，以加快太空探索進程。不過早前美國太空總署（NASA）表示，因天氣因素影響，原定於10月31日進行的Crew-3發射任務需延遲舉行。據最新報道指，該任務或推遲至11月10日進行。

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據外媒報道指，因受到天氣條件欠佳，SpaceX Crew-3發射任務需要再度推遲。由於發射任務延遲，NASA計劃先將Crew 2送回地球。另外，SpaceX在社交網站Twitter發文指，預測在本週三（10日）的天氣條件有利升空，當日若能按原計劃進行，飛船將會從佛羅里達州的肯尼迪航天中心起飛。

參與該次發射任務的共有4位太空人，分別為Kayla Barron、Raja Chari、Thomas Marshburn 及Matthias Maurer，他們將會在國際空間站軌道上停留6個月。據悉，Crew-3為SpaceX舉行的第三次載人飛行任務，若發射成功，將會是Space X第5次將載人龍飛船送入軌道。

責任編輯：李寶如

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