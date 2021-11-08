▲ 【毛記盈警】毛記葵涌即將公布林日曦辭任後首份業績 預告9月底止半年純利跌7成

經營網媒《毛記電視》及廣告生意的毛記葵涌 （01716） 即將公布徐家豪（藝名林日曦）離職後的首份中期業績，毛記葵涌今日發盈警指，估計截至9月底的上半年純利約1090萬元，較去年同期跌7成。毛記葵涌預期，初步中期業績將於11月底前刊發。

毛記葵涌解釋，純利大幅減少主要是由於數碼媒體及其他媒體服務分部的毛利率下降；集團於去年同期獲授保就業補助，而今年並無獲得任何相關補助；分佔聯營公司的溢利減少；行政及其他經營開支增加，主要由於員工成本增加。

毛記葵涌集團創辦人之一徐家豪（藝名林日曦）今年8月離職，並將手上股權悉售予另外兩名創辦人阿Bu（姚家豪）、陳強（陸家俊）。當時林日曦提到原因時指「不是患上絕症、不是打算移民、沒有反目成仇、沒有威迫利誘、沒有內部權鬥、沒有外人收購」，又稱是「怕悶、想有新轉變」。

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編輯：李哲毅