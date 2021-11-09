【理財熱話】32歲王女士畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬

節儉是一種美德，但如果變得太極端，真是令人目瞪口呆！最近內地一檔節目，播出後，引起很大反應。節目中，一位32歲名叫王神愛的女子，把每月收入的90%儲起來，她穿的衣服、鞋子都是朋友不要的，自己只買內衣褲和襪子，一年花在買衣服上的費用不到＄100人民幣（約＄123港幣），至於交通費全靠領券、或騎自行車和走路，更別說出外用膳、或參加同學聚會。靠著「可免則免」的花費方針，畢業後9年與丈夫靠貸款和儲蓄，先後在南京購入2個單位。

目前她與丈夫和女兒同住，靠著「極簡」的生活方式，每年水電費不超過＄200（約＄244港幣），每月生活費和幼稚園學費不超過＄2000人民幣（約＄2435港幣）。原來她的金錢觀和消費觀受到媽媽根深蒂固的影響，畢業後在廣告公司工作了一段時間，反思當下社會的消費行為，她認為「不少人透支自己的錢，去買根本不符合自己收入的東西」，有見及此，她的省錢行為變得更極端。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有人覺得購入2個單位全憑個人實力去賺錢，很佩服節儉的行為。況且節儉是別人的生活方式，自己做不到就不要去指責別人，有些長輩還比她節儉多了。另有人不認同過分省錢的行為，因為錢不是省出來的，而是賺出來的。

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責任編輯：陳頌潔