【數碼化培訓】保險業夥本地初創推AI平台　提供貼身及個人化培訓內容

▲ 富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）認為，保險業傳統培訓模式存有不足，為解決此痛點，該公司最近推出AI Drill By FTLife智能保險培訓平台，為員工提供各種培訓。（梁偉榮攝）

疫情加速行業數碼轉型，保險行業數碼化已成為大趨勢。富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）認為，疫情同樣為員工培訓方式帶來轉變，傳統保險業培訓模式已不合時宜。

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據保險業監管局發布截至今年8月的數據顯示，本港保險業個人持牌人士數目達12萬人，當中的保險代理人數逾8萬。Dionne指出，疫情下市民對自身保障、財務規劃需求有增無減，甚至較以往更強烈，近年有意投身保險行業的人數亦相應急增。

智能系統打分 用家試用反應佳

疫情促使各行各業數碼化轉型，Dionne表示，「很多企業講求數碼科技化，但大多着重於銷售及產品服務，卻忽略在員工培訓方面的數碼化。」她坦言，以往開班實體授課的模式較為單一，疫情下員工培訓受到限制，加上保險業傳統培訓採用「師徒制」，過於依賴資深同事的主觀經驗及知識，舊有培訓模式存有一定不足。

自今年6月起，該企與本地初創Datality Lab合作推出「AI Drill By FTLife」智能保險培訓平台，為新入職員工提供全面培訓。Datality Lab董事總經理梁泰然指出，該平台設有10個預設場景，包括虛擬銷售場景等，系統則根據講者說話內容、身體動作、表情等進行評分。

他舉例，「假設保險代理人向客人介紹危疾產品時，系統會偵測用戶，是否有提及關於產品的針對性，或公司獨有服務內容等字眼，並透過AI及數據進行分析。」梁泰然稱，系統將為用戶提供評分及報告，從而提供貼身及個人化培訓內容，助用戶提升說話及銷售技巧。

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Dionne稱，在本年8月，公司挑選約100位員工率先進行試用，並由上綫經理負責進行監察。她表示，「一開始會擔心上綫經理對於新的培訓方式接受程度不高，後來反應卻出乎意料之外，不少前綫同事都很樂意使用該平台。」梁泰然稱，目前系統正進行下一階段的研發，將新增更多練習場景，以及推出經理管理平台，料本年底會正式推出。

除了綫上培訓平台外，近年該企亦積極引入不同數碼工具，以提升管理員工效能。例如採用日常銷售管理系統，以及採用「智富通」應用程式，方便內部員工在程式內獲得關於銷售工具、產品資料、營銷管理等資訊，加強與公司聯繫。

記者：李寶如