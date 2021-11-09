  • 19°C
香港時間 : 20211109日 (二) 10:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼化培訓】保險業夥本地初創推AI平台　提供貼身及個人化培訓內容

科技 10:00 2021/11/09

分享：

富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）認為，保險業傳統培訓模式存有不足，為解決此痛點，該公司最近推出AI Drill By FTLife智能保險培訓平台，為員工提供各種培訓。（梁偉榮攝）

疫情加速行業數碼轉型，保險行業數碼化已成為大趨勢。富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君（Dionne）認為，疫情同樣為員工培訓方式帶來轉變，傳統保險業培訓模式已不合時宜。

＜＜【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨

＜＜【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要

據保險業監管局發布截至今年8月的數據顯示，本港保險業個人持牌人士數目達12萬人，當中的保險代理人數逾8萬。Dionne指出，疫情下市民對自身保障、財務規劃需求有增無減，甚至較以往更強烈，近年有意投身保險行業的人數亦相應急增。

智能系統打分　用家試用反應佳

疫情促使各行各業數碼化轉型，Dionne表示，「很多企業講求數碼科技化，但大多着重於銷售及產品服務，卻忽略在員工培訓方面的數碼化。」她坦言，以往開班實體授課的模式較為單一，疫情下員工培訓受到限制，加上保險業傳統培訓採用「師徒制」，過於依賴資深同事的主觀經驗及知識，舊有培訓模式存有一定不足。

自今年6月起，該企與本地初創Datality Lab合作推出「AI Drill By FTLife」智能保險培訓平台，為新入職員工提供全面培訓。Datality Lab董事總經理梁泰然指出，該平台設有10個預設場景，包括虛擬銷售場景等，系統則根據講者說話內容、身體動作、表情等進行評分。

他舉例，「假設保險代理人向客人介紹危疾產品時，系統會偵測用戶，是否有提及關於產品的針對性，或公司獨有服務內容等字眼，並透過AI及數據進行分析。」梁泰然稱，系統將為用戶提供評分及報告，從而提供貼身及個人化培訓內容，助用戶提升說話及銷售技巧。

點擊查看更多圖片：

    點擊圖片放大
    +2

Dionne稱，在本年8月，公司挑選約100位員工率先進行試用，並由上綫經理負責進行監察。她表示，「一開始會擔心上綫經理對於新的培訓方式接受程度不高，後來反應卻出乎意料之外，不少前綫同事都很樂意使用該平台。」梁泰然稱，目前系統正進行下一階段的研發，將新增更多練習場景，以及推出經理管理平台，料本年底會正式推出。

除了綫上培訓平台外，近年該企亦積極引入不同數碼工具，以提升管理員工效能。例如採用日常銷售管理系統，以及採用「智富通」應用程式，方便內部員工在程式內獲得關於銷售工具、產品資料、營銷管理等資訊，加強與公司聯繫。

記者：李寶如

相關文章

【疫後新常態】Nespresso於希慎設互動數碼展覽　夥國際企業展示未來辦公室
2021/10/23
【疫後新常態】Nespresso於希慎設互動數碼展覽　夥國際企業展示未來辦公室
【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」　傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓
2021/09/27
【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」　傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？
2021/09/08
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？
【數碼港】「拍住上」計劃批出1,000萬資助　涵蓋各類金融機構
2021/08/26
【數碼港】「拍住上」計劃批出1,000萬資助　涵蓋各類金融機構

你可能感興趣

【疫後新常態】Nespresso於希慎設互動數碼展覽　夥國際企業展示未來辦公室
12:45 2021/10/23
【疫後新常態】Nespresso於希慎設互動數碼展覽　夥國際企業展示未來辦公室
【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」　傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓
20:15 2021/09/27
【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」　傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？
08:30 2021/09/08
【數碼轉型】中小企如何在後疫時代加快轉型及早突圍？
數碼轉型 疫情 富通保險 產品 服務 銷售 行業 保險行業

下一篇文章

【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【蘋果Mac】Intel版本Mac更新後「變磚」　蘋果即推更新滅火
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【Microsoft】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行
【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機
【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款