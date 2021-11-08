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【Disney+】與IMAX Enhanced合作　Disney+12漫威電影新增IMAX觀賞比例

商業 19:00 2021/11/08

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迪士尼和 IMAX Enhanced聯合宣布，漫威旗下12部支持1.9:1畫面幅度的電影將登陸Disney+平台，比傳統的2.35:1螢幕比例呈現多26%的畫面。（法新社圖片）

迪士尼和 IMAX Enhanced聯合宣布，漫威旗下12部支持1.9:1畫面幅度的電影將登陸Disney+平台，比傳統的2.35:1螢幕比例呈現多26%的畫面。

【電影票房】《永恆族》首周末僅收7100萬美元　創漫威最差首映記錄

觀眾可自行選擇觀看標準比例版本，還是IMAX比例版本。19.0：1的IMAX寬高比，將比傳統的2.35：1螢幕比例多出26%顯示內容，在電視上顯示IMAX比例的電影畫面時，上下的黑邊能比傳統電影有明顯減少。

支持的電影包括《尚氣與十環幫傳奇》、《蟻俠2：黃蜂女現身》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《黑豹》、《黑寡婦》、《美國隊長3：英雄內戰》、《Marvel隊長》、《奇異博士》、《銀河守護隊》、《銀河守護隊2》、《鐵甲奇俠》以及《雷神奇俠3：諸神黃昏》，電視設備需支持IMAX Enhanced，而手機平板和電腦則不支援這項功能。

Disney+11月16日登陸　香港迪士尼舉行慶典

Disney+將於11月16日登陸香港，並在上線同一天於香港迪士尼樂園舉辦慶典，由森美、朱薰主持，謝安琪和鄭中基作特別嘉賓，將獻唱多首迪士尼主題歌。觀眾可以透過Disney+ 的facebook或YouTube同步欣賞，費用全免。

【ESG】靈活空間供應商IWG發表報告　揭混合工作有助企業達成ESG目標

【金融人才】金融學院推出全新領袖發展計劃　招募15名CEO以下2級人才

責任編輯：李智美

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