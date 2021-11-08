【Mosaic慢慢砌@iM網欄】發掘香港新景點？

新的政府施政報告建議將設立文化體育及旅遊局，文化和體育的關係我不大懂，但文化和旅遊還是非常相輔相承的。每次到巴黎，不其然想去莎士比亞書店，打卡也好，閑坐也好，買張明信片也好，或真買本書也好，就是蕩漾在那若隱若現的陽光下的文學氛圍。疫情期間書店發信向讀者求救，開設網絡售書，希望能渡過難關。

到大畫家莫奈的花園參觀，有時就會錯亂，我是在遊覽？還是走進莫奈的圖畫中？若論文化旅遊最成功的例子，莫如西班牙的巴塞隆拿了，聖家大教堂、奎爾公園、巴特羅之家……光逛完高迪建築至少一星期。

香港以前在旺角也有樓上書店一條街，吸引不少遊客尋寶，可惜大都在租金壓力下倒閉，剩下的也是苟延殘存。

其實香港的文化中心，也已是文化旅遊的成功例子，其外觀不僅是標誌性建築，沒有疫情時也是吸引許多遊客來参觀遊玩或專程來看表演。

展望將來的話當然是要數西九龍文化區，除了 M+博物館、故宮博物院分館值得期待，如果讓我設計，那肯定要撥一小塊露天空間，弄一個馬賽克小花園。無論是地面、花盆、椅凳，以至裝飾的噴泉、雕塑、遊戲等設施，全部砌上色彩亮麗，閃爍生輝的馬賽克，相信到時一定吸引無數遊客爭相參觀或打咭的。

香港在旅遊方面可以發掘及優化的景點有很多，別一味只顧吃老本。例如，坐山頂纜車根本看不到維港景色，可不可以考慮興建吊車？維港兩岸如果起一道高橋讓人步行而過，會不會造就新景點，新地標？

記得數年前和舊同學們遊南生圍，大家落了巴士走了一大段路還在猜走對了還是走錯了路？然後沿着一條看看不乾淨聞着有點臭的河沟前行。路經幾家養着羊咩等家畜的餐廳，然後遇上大片可以席地野餐的草地。完了大家走過樹林，到打卡位那座木橋，排了好長的拍照隊伍 ，最後到了河邊，乘街渡離開。

一天的旅程，大家都認同南生圍是非常美麗脫俗，我個人認為是香港最好看的景點。可惜的是迎接和歡送我們的是不乾淨的河水，尤其是乘街渡的那條山貝河，短短五分鐘，我和朋友全程掩鼻，想吐的感覺。不知多少年了，那麼多遊人，竟然一直忍受這惡臭！

我時常想像，如果這條臭河一旦清理乾淨，正所謂「青山綠水就是金山銀山」，那两岸豈不出現許多茶餐廳咖啡室，賣雪糕小吃的地方，肯定熱鬧又好玩。政府現在正修葺官塘一帶的明渠，大自然給香港人的瑰寶南生圍也考慮一下吧！

除此之外，在景點建設一些行人棧道又或觀景台，相比那些穿着婚紗禮服的拍攝隊伍左穿一個洞右壓灣一棵蘆葦枝，更能保護自然生態。

據說南生圍的土地有政府，也有地產商的擁有部分，希望大家快點情商合作，搞好這個旅遊勝地，諦造現實和心靈的共同富裕。

travel 1：在莫奈花園中恍如置身莫奈畫中

travel 2：如果有一天山貝河變成水清徹見底……

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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