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中國「大富豪」攜1億美金到LA賭場大殺四方　賭場未有向財政部匯報被罰50萬元

理財智慧 18:59 2021/11/08

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據外媒《Market Watch》報道，2016年一名大豪客攜1億美金到賭場「大殺四方」，惟該賭場未有及時向金融監管機構和國稅局（Internal Revenue Service）滙報，而被處以巨額罰款。

【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全     賭場貴賓廳或需改營運模式 【見下頁

聯邦檢察官未有提及這名大豪客的姓名，只透露是一名「中國公民」，他在2016年的8個月內，到訪洛杉磯龍鳳大賭場酒店（The Bicycle Hotel & Casino）逾百次，該人士更經常帶著裝滿現金的行李袋，不停地在百家樂遊戲中下注。

檢察官表示，大多數的情況下，該名大豪客的助手會以數百萬現金兌換籌碼，而他在數個月的賭博中，兌換了了大約1億美元。

【筍工推介】環保署請減廢回收環保大使 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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當賭客以現金兌換過 1萬美元的籌碼時，賭場需要向財政部（Department of the Treasury）提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告。但檢察官指出，賭場只以大豪客的助手名義提交表格，明顯屬違法。

上星期，賭場與司法部雙方達成了不起訴協議，而賭場須支付50萬美元罰款，並修訂反洗錢協議。

 

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撰文 : 陳楚琨

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