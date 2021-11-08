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【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%

股樓投資 18:33 2021/11/08

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內地藥物合同研究組織（CRO）龍頭藥明生物 （02269） 今日連跌4日，累計跌幅達到16.9%。瑞信認為，行業持續調整，主要是由於市場對行業悲觀情緒，不過該行相信行業前景穩健，而且行內一年內預測市盈率已回至安全水平，龍頭企業料能有所反彈。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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美國同業Charles River Laboratories第三季業績遜市場預期，但並不證明全球市場已經放緩，且認為第三季醫療健康相關的融資對龍頭企業沒有實際影響，因此維持看好藥明生物，「跑贏大市」評級及目標價151元均維持不變，並列為行業首選之一。

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撰文 : 謝克迪, CFA

異動股 經濟 目標價 市盈率 藥明生物（02269）

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