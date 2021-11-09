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德州音樂節人踩人意外 傷者入稟向歌手索償780萬

環球社會熱點 10:29 2021/11/09

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美國德州上周五（5日）一場戶外音樂節演變成人踩人意外，最少8人死及數百人受傷。饒舌歌手Travis Scott事發時正於台上演唱，觀眾紛紛湧向舞台。有傷者入稟法院起訴主辦方及Travis Scott忽視觀眾安全，向他們索償最少100萬美元（約780萬港元）。

美國德州音樂節發生人踩人意外 造成8死300人傷 【下一頁】

涉事音樂節Astroworld Festival上周五起一連兩日舉行，有5萬名觀眾在場。Travis Scott當晚9點左右登場時引起擾攘，觀眾蜂擁至舞台期間有部分人跌倒，群眾恐慌下觸發人踩人意外。

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事件造成8人死亡及約300人受傷，死者包括兩名分別為14歲和16歲的少年。

一名受傷的音樂會觀眾索薩（Manuel Souza），上周六（6日）入稟休斯敦哈里斯縣法院，指控Travis Scott及主辦方有疏忽和重大過失，向他們索償最少100萬美元。

原告人聲稱主辦方事發當日無視潛在危險信號，包括有觀眾突破公園周圍的安全圍欄，爭相進入場地並互相踩踏。

俄外交人員柏林使館外離奇亡 德媒：死者為俄國臥底特工 【下一頁】

警方指現場有多人倒下之後，主辦方Live Nation於晚上9點38分同意中止Travis Scott的表演，但Travis Scott仍繼續演唱37分鐘。

據悉，Travis Scott在長達75分鐘的表演期間多次停下來，要求保安查看倒地的傷者。但他看到有救護車到場仍繼續演唱的鏡頭，於社交媒體上引起網民批評。

索薩指控當救護車抵達現場治理明顯受傷的觀眾時，主辦方仍然任由表演繼續，無視現場觀眾的風險正在升級。

索薩同時指控Travis Scott過往也曾煽動暴力，導致多場音樂會都曾發生嚴重暴力事件。Travis  Scott於2015年因鼓勵歌迷衝上舞台而被起訴，他承認行為不檢並被判處一年緩刑。他於2017年也曾被警方指控，在阿肯色州音樂場館的一場演出中煽動騷亂。

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責任編輯：鄭錦玲

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