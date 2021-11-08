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【新股IPO】小紅書完成新一輪5億美元融資　淡馬錫、騰訊及阿里有份參與　投後估值200億美元

股市 18:19 2021/11/08

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【新股IPO】小紅書完成新一輪5億美元融資　淡馬錫、騰訊及阿里有份參與　投後估值200億美元

有內媒指，有「中國版Instagram」之稱的小紅書近日完成新一輪5億美元（約39億港元）融資，由淡馬錫和騰訊 （00700） 領投，阿里巴巴 （09988） 、天圖投資、元生資本等股東亦有跟投，投後估值高達200億美元（約1560億港元）。報道引述小紅書稱，本輪融資以原有股東增持為主。

創立8年的小紅書已經完成了5輪融資，最近一輪是在2018年6月，由阿里領投的3億美元（約23.4億港元）D輪融資。

小紅書二級市場估值一路走高

報道提到，2020年上半年小紅書還進行過一輪私募融資，彼時其估值已經觸及50億美元（約390億港元），到2020年底則漲至60億美元（約46.8億港元），到2021年中，小紅書在二級市場的行情一路走高，估值直逼100億美元（約780億港元）。

有內媒引述投資人指，「很多機構擠破頭都買不到老股」，如今小紅書的估值，在不到半年內再度暴漲2倍，與之相伴隨的則是其經營數據的持續變好。

Quest Mobile：小紅書MAU已經超過1.3億

Quest Mobile數據顯示，今年3月以來，小紅書的MAU（月活躍用戶）和DAU（日活躍用戶）一路走高，8月份其MAU已經超過1.3億，DAU則超過4500萬，按年增長均超過70%。相對比下，B站次季的MAU為2.37億，DAU為6270萬。

不過此前有報道指，2020年小紅書的廣告業務營收為6至8億美元，按年增長3倍，若按照廣告業務約佔總營收80%計，小紅書去年總營收約為10億美元。 200億美元的估值，意味著其整體P/S（市銷率）達20倍，相比B站12.4倍的P/S高出不少。

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