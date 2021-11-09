【匯款騙案】小心犯罪分子偽冒！FBI：藉QR Code傳送加密貨幣更難追查

隨著加密貨幣交易方式冒起，美國聯邦調查局（FBI）最近指出，詐騙分子開始有新手法，利用最新的加密貨幣提款機及二維碼（QR Code），要求受害者完成匯款。

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FBI指， 疫情令不少企業開始採用QR Code作支付方式，犯罪分子由此構思新詐騙手法，偽裝成受害者家人、政府機關、執法機構等，並要求其利用加密貨幣提款機以QR Code付款。

當局又指，加密貨幣的分散式特性，令警方更難追蹤犯罪分子。傳統銀行轉帳或電匯通常會有一至兩日的處理期，可讓警方有時間取回被騙的金額。然而在新手法之下，當受害者掃描犯罪分子的QR Code後，可直接將加密貨幣傳送到目的地，讓犯罪分子即時提取並匯出海外。

FBI除了警告用戶不要輕信素未謀面的網友，不要回覆陌生電話外，也建議不要遵從陌生人的指示於加密貨幣提款機上以QR Code匯出款項，免成受害者。

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記者：廖淑瑩