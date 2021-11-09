建設國際商貿和消費中心城市 做強廣州世界級商圈

10月19日，被譽為「中國第一展」的第130屆廣交會圓滿落幕。本屆廣交會首次以線上線下融合方式舉辦，共有來自228個國家和地區約38萬名採購商線上註冊觀展，線上參展企業2.6萬家，累計上傳展品287萬件，線下參展企業約7,800家，進館60萬人次，不單採購商數量穩步增長，來源地的數量更再創歷史紀錄，使廣交會更為多元化和全球化，進一步鞏固了廣州作為中國國內和對外貿易重要樞紐的優勢。同時，廣州於9月底至10月底期間亦舉行了華南地區規模最大、影響力最強的廣州國際購物節，其中購物節主會場天河路商圈人氣最旺，單是國慶黃金週期間，其客流總量約高達1,400萬人，日均客流量近200萬人，與去年同比增長26%，帶動商圈影院及餐飲企業開創年度營業高峰，展現了廣州強大的經濟和消費活力。

建設國際商貿和消費中心城市

為進一步助力廣州建設成國際商貿中心和國際消費中心城市，近日天河區政府工作報告提出，將提質發展傳統批發零售業，引進和培育一批具有核心競爭力的貿易「鏈主」企業，並且做強天河路—珠江新城世界級商圈，力爭引進廣州首店300家以上，建成國內文商旅體融合發展第一商圈。到2023年，天河區商品銷售總額達萬億元以上(人民幣，下同)；到2025年，現代商貿業產業結構持續優化，新增五十億量級商貿骨幹企業10家以上。

現時，天河路商圈已成為國際品牌爭相競逐的首選之地。過去三年，天河路商圈共引進235家品牌的首個店鋪，其中亞太首店2家、全國首店56家、華南首店46家、廣州首店128家，包括全球最大的樂高品牌旗艦店也在此開業。此外，天河區正發展成華南區總部經濟發展的高地，目前已認定總部企業167家，位列全市第一，今年以來天河區新增企業12.4萬戶，佔全市35.8%，目前登記注冊企業45.6萬戶，佔全市26.2%，均位居全市第一。全國及全球資源、資本、資金、人才等聚集，促進不同產業之間的聯動及協同作用、並帶動該區消費。

天河CBD打造總部經濟、樓宇經濟發展高地

事實上，作為廣州經濟發展的主要引擎，天河區正全力推行「十四五」規劃，依託重大產業功能佈局、重大科技基礎設施、重點發展平台，築構「兩軸兩帶多片區」的空間發展格局。其中「兩軸兩帶」分別為現代服務經濟發展軸、人工智能與數字經濟發展軸、臨江高端經濟帶和中部科技創新帶，「多片區」則是指天河中央商務區、廣州國際金融城、天河智慧城（含天河高新區）、天河路商圈、沙河片區等重大發展平台。其中，天河CBD將推進高質量建設，打造總部經濟及樓宇經濟發展高地，目標到2025年，集聚稅收超億元樓宇88棟，稅收超10億元樓宇20棟，推動全區集聚營收超過百億元的龍頭企業30家以上。廣州並將以天河CBD作示範區，將天河區深度銜接國際先進國際營商規則，構建國際化的招商引資和企業服務機制，舉辦高層次合作交流會，鏈接全球資源，實現高水平開放合作。同時，天河區還將組建粵港澳大灣區國際商務與數字經濟仲裁中心，推動廣州仲裁委員會參與的亞太經合組織企業間跨境商事爭議在線解決機制建設項目設於天河CBD，構築國際商事糾紛協調解決體系。政府更將積極爭取將天河CBD納入自貿區聯動發展區，全力推動中央商務區國家數字服務出口基地升級為數字貿易先行示範區，並且積極創建離境退稅示範區，推動在天河路商圈成為「廣州市首批離境退稅示範街區」。

未來，天河區將以總部經濟為引領，做精做優金融業、新一代資訊技術、現代商貿業和商務服務業等四大主導產業，並提速發展文化創意、生物工程、健康服務、節能環保服務、跨境電商、總集成總承包、智慧裝備和機器人研發設計等新興產業和新興業態，初步建成現代服務核心區、創新創意引導區、生態宜居樣板區和幸福共用示範區，全方位高質量可持續發展。

天河CBD甲級寫字樓需求增

隨著天河CBD發展總部經濟，進一部成為華南金融、科技和商務等高端產業的高度聚集區，將帶動該區甲級寫字樓的需求。根據市場顧問的研究顯示，由於天河CBD核心區域珠江新城於未來四年將只有額外兩座國際甲級寫字樓新落成，該區整體甲級寫字樓空置率將維持在較低水平，於2021年至2025年約在6.4%至8.8%之間。

以越秀房產基金(00405)最近公佈收購珠江新城地標越秀金融大廈為例，該國際甲級寫字樓地處珠江新城CBD中軸線東側一線核心地段，鄰近地鐵3號線、5號線、18號線及APM 線，以及將於明年開通的廣州地鐵13號線二期，匯合地鐵、公交、鐵路樞紐等便捷交通網絡，商務往來四通八達，坐享廣州最成熟CBD辦公氛圍，並且擁有國內首條民用直升機城際航線，除可以直升機遊覽CBD，停機坪還可作為私人婚禮派對及雲端發佈會場地，擁有獨特優勢，租戶包括商業服務、金融及資訊技術等各行業和十多家世界500強企業。截至9月底止，該大廈寫字樓租金約為每月每平方米人民幣199.3元，較同區可比的國際甲級寫字樓於今年二季度的平均租金為每月每平方米人民幣 218元為低，鑒於該大廈具備優越的條件，加上根據市場顧問報告，珠江新城核心區國際甲級寫字樓的租金預期在2022年至2025年期間將達到3.2%至4.4%的穩步增長，主要原因為未來四年該區域寫字樓面積稀缺，因此公司預料該大廈租金有進一步的上升的機會。

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