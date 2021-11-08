  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (一) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】盈利前景較債務更令人憂慮 滙豐削世茂目標近三分之二

股樓投資 18:17 2021/11/08

分享：

早前市傳世茂集團 （00813） 與陸家嘴信托商討延期償付的消息，公司澄清並無出現逾期或面對延期償還的情況，同時表示將回購股份及債券。滙豐發表報告指，撇開信貸情況，公司的未來增長前景更令人擔心，公司再度下調全年銷售目標，項目售價亦出現下調，反映世茂盈利受到重大挑戰。

 

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

該行表示世茂未來3年盈利狀況將惡化，增長接近零，雖然估值有所下降，但由於合約銷售及毛利率預期下降，短期難扭轉趨勢，因此將公司2021年至2023年盈利預測下調，同時目標價由22.9元降至8.6元，評級亦由「買入」降至「減持」。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

減持 債券 經濟 買入 目標價 世茂集團（00813） 回購

上一篇文章

【異動股】 瑞信維持看好難阻下跌 藥明生物股價連跌4日蒸發17%

下一篇文章

【本周焦點】美股交易踏入冬令時間　開收市推遲一小時　美國公布10月CPI及PPI
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款