【內房危機】盈利前景較債務更令人憂慮 滙豐削世茂目標近三分之二

早前市傳世茂集團 （00813） 與陸家嘴信托商討延期償付的消息，公司澄清並無出現逾期或面對延期償還的情況，同時表示將回購股份及債券。滙豐發表報告指，撇開信貸情況，公司的未來增長前景更令人擔心，公司再度下調全年銷售目標，項目售價亦出現下調，反映世茂盈利受到重大挑戰。

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該行表示世茂未來3年盈利狀況將惡化，增長接近零，雖然估值有所下降，但由於合約銷售及毛利率預期下降，短期難扭轉趨勢，因此將公司2021年至2023年盈利預測下調，同時目標價由22.9元降至8.6元，評級亦由「買入」降至「減持」。

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