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【COP26】海平面上升殺埋身 圖瓦盧外長海上演説 (多圖)

環球經濟金融 08:05 2021/11/09

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在英國格拉斯哥舉行，喚起全球對氣候變化問題的關注。其中南太平洋島國圖瓦盧外長以獨特方式，將於COP26發表視像演説。他在水深及膝的海上進行演說，向外界展示該國在氣侯變化問題面臨的危機有多迫切。

瑞典環保少女狠批COP26 「北半球漂綠慶典」 【下一頁】

南太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu）外長Simon Kofe身穿西裝，捲起褲管在一望無際、水深及膝的海上擺放講台，背後更插上聯合國及英國國旗。他在海上向COP26領袖發表演説，同時展示圖瓦盧在面臨氣候變化、海平面上升的危機。

Kofe表示在海上發表COP26演説，是為展示圖瓦盧面對氣候變化及海平面上升影響的真實情況，突顯國家為解決氣候變化所採取的大膽行動。

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印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平 【下一頁】

據當地官員指，影片由當地公營媒體於首都主要島嶼取景拍攝，定於周二（9日）在COP26上播放，希望推動全球領袖採取更積極的行動應對氣候變化。Kofe的相片在社交網站獲大量網民分享，引起人們對圖瓦盧的關注。

很多大型企業宣稱將在未來數十年大力減排，包括在2050年實現碳中和，但太平洋島國領袖要求全球立即採取行動，強調低窪國家正危在旦夕。

責任編輯：郭麗明

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