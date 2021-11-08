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【本周焦點】美股交易踏入冬令時間　開收市推遲一小時　美國公布10月CPI及PPI

股樓投資 18:12 2021/11/08

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美國在本周開始踏入冬令時間，美股交易將會推遲一小時，即香港時間晚上10時半開市，翌日凌晨5時收市。本周焦點在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell） 將在周二（9日）發表講話，市場關注其對通脹的看法。另外，美國10月CPI及PPI數據亦將在本周公布。

美國冬令時間於香港時間11月7日下午3時開始，至明年3月13日下午3時結束。故周一（8日）美股交易時段，將較夏令時間延後一小時，改為香港時間晚上10時半開市，翌日凌晨5時收市。至於盤前及盤後交易時段分別為香港時間下午5時至晚上10時半及上午5時至晚上九時。

【股神巴菲特】巴郡現金儲備破紀錄至1492億美元 上季續增股票回購　【下一頁

鮑威爾將於周一出席關於性別與經濟的研討會，而本周二（9 日)則出席聯儲局與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，同場還有聯儲局和其他央行官員，市場關注鮑威爾可能對當前通脹情況的看法以及其他官員言論。

美國生產價格指數（PPI）與消費物價指數（CPI）分別於周二及周三（10日）公布，市場預期CPI將創下疫情後最高水平，按年升5.8%，核心CPI預計按年升4.3%。至於PPI則料按年升8.6％，核心PPI按年升6.8％。

【延伸閱讀】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升　【下一頁

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同場加映：【青姐話】支持再閃失 港股得個桔

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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