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【電影票房】《永恆族》首周末僅收7100萬美元　創漫威最差首映記錄

商業 18:15 2021/11/08

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《永恆族》上映首周末北美票房只收7100萬美元（約5.5億港元），創下漫威電影宇宙26部電影的北美首映最差表現。（法新社圖片）

據The Hollywood Repoter報道，漫威新片《永恆族》上映首周末北美票房只收7100萬美元（約5.5億港元），遠不及業界預計的8000萬美元（約6.2億港元），更創下漫威電影宇宙26部電影的北美首映最差表現。

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《永恆族》的周末北美票房低於《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》，該兩部電影在疫情期間上映，而上一次低於這一票房的是，2015年上映的《蟻人》，只收了5720萬美元（約4.5億港元）。分析認為，部分原因歸因於評分網站的差評，《永恆族》於評分網站爛番茄的新鮮度只有48%；CinemaScore的觀眾評分亦只有B，成為所有漫威電影最差的一部。

海外票房表現反而亮眼

不過海外票房表現則好於預期，海外首周勁收9070萬美元（約7億港元），全球首周票房達1.617億美元（約12.5億港元），創造疫情期間荷里活電影的全球首周票房第2高紀錄。

其中頭3位海外主要的票房市場和收入，分別來自韓國的1440萬美元（約1.1億港元）、英國710萬美元（約5529萬港元）、以及法國的670萬美元（約5217萬港元）；台灣與香港亦分別貢獻了380萬美元（約2959萬港元）和340萬美元（約2647萬港元）。

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責任編輯：李智美

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