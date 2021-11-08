九龍塘豪宅禮著洋房單位曝光！同你睇盡5,183呎豪華內櫳　超高樓底宴會廳極奢華

由內房同創集團發展，位處九龍塘洋房項目「禮著The Aura」開放全幢連裝修大宅予傳媒參觀。示範單位為目2號洋房，實用面積5,183平方呎，屬三房三套連多用途套房間隔，樓底高達4.5米，附有私人泳池、花園及及天台。

禮著2號洋房 - 地下至2樓

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洋房客廳面積寬廣，可擺放多組沙發及休閒坐椅。示範單位以特色天花設計，突顯出簡約高雅格調，而客廳以電動曲尺電動玻璃趟門與花園相連，可由此直達室外草坪泳池。此外，洋房地面層設有特大廚房，並分隔出兩個獨立煮食空間，其中一邊可因應住戶需要，變動成開放式廚房或獨立廚房。廚房備有餐梯，可用作運送食物至多用途宴會廳。

洋房內多用途宴會廳，樓高達5.6米，設有獨立洗手間，設計簡約瑰麗概念，宴會廳兩面牆身為玻璃設計，可享室外採光。宴會廳中央以大型環狀燈飾為點綴，突出其高度。宴會廳露台外擺放了戶外休閒雅座，室內外空間布局有致。

禮著2號洋房 - 天台及大宅外貌

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寢區方面，整個單位設有3個套房及一個多用途套房。位於1樓的套房空間寬闊，設有衣帽間、特大浴室及書房，同時該層設有一個偏廳。而位於頂層的全層套房，面積廣約1,000平方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。主人套房更設有圓形大浴缸，配合採光天窗，屋主沐浴時可享受城市天幕景致。

另外，大宅設指紋鎖升降機，穿梭地面至天台之間。天台享全層空中花園，面積約1,000平方呎，以供屋主舉行燒烤派對。

資料顯示，禮著位於窩打老道146號，共提供兩幢洋房，每幢樓高3層，實用面積均逾5,000平方呎，包括露天泳池、私人花園及天台等。

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