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【異動股】Elon Musk擬出售部分Tesla持股　在港概念股普遍下挫　力勁及億和分別跌11%及9%

股樓投資 16:33 2021/11/08

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有傳Tesla CEO馬斯克或減持部分持股，在港概念股著遍走弱，供應商力勁科技（00558）跌11%，億和（00838）亦跌近9%。惟贛鋒鋰業（01772）則未受影響，升2.5%。相關股份如比亞迪（01211）則跌2.3%。

力勁上周預期，截至9月止中期純利不少於3億元，遠超去年同期賺1.13億元，主要受惠於集團銷售收入增加推動。大摩上周發表報告，升力勁目標價至21元，反映中期盈喜超預期，分別上調公司未來三年盈測14%、14%及13%。

 

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級

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撰文 : 周兆邦

力勁科技（00558） 港股
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