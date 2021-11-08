【異動股】Elon Musk擬出售部分Tesla持股　在港概念股普遍下挫　力勁及億和分別跌11%及9%

有傳Tesla CEO馬斯克或減持部分持股，在港概念股著遍走弱，供應商力勁科技（00558）跌11%，億和（00838）亦跌近9%。惟贛鋒鋰業（01772）則未受影響，升2.5%。相關股份如比亞迪（01211）則跌2.3%。

力勁上周預期，截至9月止中期純利不少於3億元，遠超去年同期賺1.13億元，主要受惠於集團銷售收入增加推動。大摩上周發表報告，升力勁目標價至21元，反映中期盈喜超預期，分別上調公司未來三年盈測14%、14%及13%。

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