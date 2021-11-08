▲ 【新股IPO】證監據報要求貝特集團1491上市前額外披揭5項目 「若披露不令人滿意，有可能叫停上市」

內地家品生產商貝特集團 （新上市編號：01491） 上周五（5日）完成招股，彭博報道，證監會及港交所 （00388） 一併要求貝特集團在招股書中，額外披露5項上市前需要滿足的條件，包括經紀佣金、IPO定價、股票分配、過去一個每月收益及資金用途，反映監管當局半年前宣告將加強打擊涉及新股首次發行（IPO）的失當行為後，正式介入以確保IPO透明度更高。

貝特集團孖展獲輕微超購【下一頁】

據貝特集團招股書顯示，以智富及國泰君安牽頭的七家承銷商將獲10%佣金，總額約4070萬元，或最高計劃總收益的27%。報道指，雖然監管機構已批准貝特集團上市，但假若貝特集團的披露不令人滿意，也有可能叫停貝特集團上市的可能。貝特集團預期於本周五，即11月12日上市。

報道引述證監及港交所不予置評。

對上一次上市公司被要求披露監管機構要求的項目，為2009年俄鋁 （00486） 尋求在港上市，當時散戶不得參與俄鋁IPO。

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