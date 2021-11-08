美媒稱投票屬煙幕 馬斯克賣Tesla股票為交1170億稅單

電動車廠Tesla創辦人馬斯克於社交平台發起投票，詢問網民是否應該出售持有的1成Tesla股票，暫獲近58%網民支持。但有美媒聲稱馬斯克發起投票只屬煙幕，因他需面對逾150億美元（約1,170億港元）的天價稅單，馬斯克無論投票結果如何都會出售Tesla股票。

批馬斯克賣Tesla股票民調係噱頭 美參議員倡富豪稅 【下一頁】

美媒CNBC報道，馬斯克（Elon Musk）2012年選擇不支取薪金或現金花紅，按公司市值及業績獲取股票期權作為獎勵，因此其財富增長主要來自股票期權及Tesla股價上升。他在2012年獲得2,280萬股的期權獎勵， 當時每股行使價為6.24美元（約48.7港元）。

按Tesla上周五（5日）收市價為1,222.09美元（約9,586港元）計，馬斯克的收益總額接近280億美元（約2,184億港元）。期權將於明年8月到期，馬斯克屆時可以每股6.24美元購買2,280萬股Tesla。

馬斯克必須為收益繳納入息税才可行權。而期權作為員工福利或補償，當局會按最高通常收入水平徵稅，即37%基礎上再加3.8%的淨投資收入稅（net investment tax）。

此外，因為馬斯克獲得期權時為加州稅務居民，故他需要向加州政府支付13.3%的最高稅率。聯邦政府及州政府的合併稅率將為54.1%，按Tesla目前股價計算，馬斯克期權總稅收將達150億美元。

馬斯克在社交平台Twitter上表示，因未曾透過其他方式領取薪金或獎金，只持有Tesla股票，所以其交稅的唯一方式就是出售Tesla股票。

馬斯克賣Tesla股票「民調」 獲56%網民支持 【下一頁】

CNBC指無論網上投票結果如何，馬斯克都可能在本季度內開始出售Tesla股票。但由於行政總裁出售股票的渠道有限，馬斯克可能錯開最少2季內出售。馬斯克曾在9月表示，自己將有很多期權於明年初到期，所以大量期權將在今年第4季度開始出售，否則一批股票就會到期。

另一兌現方式則為貸款，Tesla公司近期透露，馬斯克已經以其股票作為抵押向銀行貸款，出售股票後料會償還部分貸款。報道指，馬斯克已抵押了9,200萬股Tesla股票進行現金貸款。

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責任編輯：李俊儀