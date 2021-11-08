【軟銀巨虧】軟銀願景基金上季虧損破紀錄　分析：「一直支持定價過高的IPO」

▲ 軟銀願景基金創下創紀錄虧損

軟銀願景基金第3季虧損8251億日元（折合約570億港元），創下歷來最大虧損。軟銀持股如韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）、滴滴出行（美：DIDI）的股價暴跌，令其投資組合遭受嚴重打擊。

截至9月底止3個月，軟銀願景基金錄下8251億日元的虧損，超過了疫情期間7886億日元的減值虧損。總體而言，軟銀在這段期間共虧損3979億日元。

軟銀基金貢獻的損益一直不穩，首次低潮始於2019年Uber（美：UBER）令人失望的IPO，以及WeWork的財務危機。

隨著韓國電商巨頭Coupang、美國外賣公司DoorDash（美：DASH）和中國房地產中介平台貝殼（美：BEKE）的上市，軟銀願景基金的利潤又連續3季創下紀錄。然而，中國監管機構對科技行業的打擊，再將軟銀業務推向虧損。

日本的Redex Research分析師Kirk Boodry指，願景基金今年牽頭上市的公司，幾乎上市後都錄得虧損，「這是一個非常糟糕的紀錄，軟銀一直支持定價過高的IPO。這讓人質疑透過將公司IPO上市，然後退出投資的周期是否已被打破」。

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編輯：區嘉俊