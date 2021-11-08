【異動板塊】輝瑞新冠口服藥成效顯著　港疫苗股急挫　騰盛博藥大跌近30%

輝瑞上周五發布新冠口服藥臨床試驗中期結果顯示能夠將患者住院和死亡風險大減89%，在港疫苗股急挫。

騰盛博藥(02137) 創上市新低，急挫29%。康希諾生物(06185) 創近一年低，17%。

開拓藥業(09939) 一度創逾半年低，跌6%，收市微跌1.5%。復星醫藥(02196)亦曾跌6%，收市跌1.2%。

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