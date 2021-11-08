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【iMoney GIFTaway】送茶湯會$10現金飲品券10張

理財智慧 21:02 2021/11/08

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名額50

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台式飲品幾乎人人都愛~ 今期【iMoney GIFTaway】為你帶來「茶湯會$10現金飲品券」，仲要每人有10張，可以開心share比親朋好友齊齊飲返杯！

 

為慶祝茶湯會大角咀店將於1112日開幕，該分店於1112-14日更有新張開幕慶！於指定日期時間惠顧指定飲品，只需$5! 詳情請見﹕https://imoney.hket.com/mkt/TKTopening.pdf

 

註：茶湯會$10現金飲品券只限大角咀分店使用。條款及細則請見﹕https://imoney.hket.com/mkt/coupon_$10.jpg

 

【茶湯會大角咀店】

地址﹕大角咀角祥街2J號地下

電話﹕2856-5300

營業時間﹕星期一至日上午11時至晚上8

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://tinyurl.com/imgaTKT10

 

截止日期﹕20211115日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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