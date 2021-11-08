  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (一) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入境金額】澳門修訂非居民入境維生金額　入境須持至少5千葡紙

理財智慧 18:09 2021/11/08

分享：

澳門政府今（8日）公布行政長官批示，非澳門居民入境者要求有足夠維生金額，由現時的相當於當日兌換率計算的5000澳門元（下同），修訂為按逗留天數來釐定。

【大行報告】 花旗維持澳門10月賭收55億預測 料放寬珠澳口岸免隔離通關仍需時 【見下頁

規例由11月15日起生效，年滿18歲的非澳門居民，入境時要有足夠維生金額證明，若逗留不超過7日者，最少要持有5000元。逗留７日以上，但不超過14日者，最少1萬澳門元。逗留14日以上，但不超過21日者，最少1.5萬澳門元。而逗留21日以上者，最少2萬澳門元。此外，若有家人同行，上述的金額，將按每人增加80%計算。

【筍工推介】環保署請減廢回收環保大使 月薪2.1萬 主要職責一覽 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

另外，入境者所持有的款項，除了現金方式外，以旅行支票、電子錢包，及其他類似電子支付工具，內有相應的金額皆可。

而在澳逗留超過14日的人士，若持有信用卡；已支付或確保支付酒店或同類場所食宿證明；銀行擔保、保證保險或其他文件顯示具備適當的財務能力等入境者，亦可豁免或減少所要求的保證金額。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

銀行 電子支付 酒店 澳門元 香港 信用卡 澳門 經濟

上一篇文章

【本周焦點】美股交易踏入冬令時間　開收市推遲一小時　美國公布10月CPI及PPI

下一篇文章

九龍塘豪宅禮著洋房單位曝光！同你睇盡5,183呎豪華內櫳　超高樓底宴會廳極奢華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款