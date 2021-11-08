【入境金額】澳門修訂非居民入境維生金額　入境須持至少5千葡紙

澳門政府今（8日）公布行政長官批示，非澳門居民入境者要求有足夠維生金額，由現時的相當於當日兌換率計算的5000澳門元（下同），修訂為按逗留天數來釐定。

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規例由11月15日起生效，年滿18歲的非澳門居民，入境時要有足夠維生金額證明，若逗留不超過7日者，最少要持有5000元。逗留７日以上，但不超過14日者，最少1萬澳門元。逗留14日以上，但不超過21日者，最少1.5萬澳門元。而逗留21日以上者，最少2萬澳門元。此外，若有家人同行，上述的金額，將按每人增加80%計算。

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另外，入境者所持有的款項，除了現金方式外，以旅行支票、電子錢包，及其他類似電子支付工具，內有相應的金額皆可。

而在澳逗留超過14日的人士，若持有信用卡；已支付或確保支付酒店或同類場所食宿證明；銀行擔保、保證保險或其他文件顯示具備適當的財務能力等入境者，亦可豁免或減少所要求的保證金額。

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