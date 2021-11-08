【債務危機】IMF發表《財政監測報告》 預測未來5年韓國債務增速 成發達國家之首

根據國際貨幣基金組織（IMF）近日發布的《財政監測報告》預測顯示，2026年韓國政府債務將達到國內生產總值（GDP）的66.7%，較今年底的51.3%升高15.4個百分點，因此被IMF列為發達國家的35個國家中增速首位。

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報告又顯示，35個發達國家同期平均債務比例將降低3%，由121.6%降至118.6%。美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、意大利組成的七國集團的這一比例將降低3.2個百分點至135.8%。債務增速排名前五的國家和地區中也唯有韓國超過10個百分點。

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監測報告指，導致這局面的主要原因是，韓國在少子老齡化等因素迫使國家債務增加的情況下，未能像其他發達國家般，在疫情爆發後加緊實施緊縮性財政政策。不過，韓國今年的國家債務佔GDP比例為51.3%，在35個發達國家中排名第25位，屬於中下游位置。有專家認為，雖然債務增速最快，但目前的債務水平相對較低，財政狀況維持穩健。

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責任編輯：羅浩濂