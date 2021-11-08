▲ 【汽車股】乘聯會：10月乘用車零售按月升8.6% 汽車芯片供給仍現瓶頸

乘聯會公布，10月乘用車市場零售達171.7萬輛，按月升8.6%，按年跌13.9%；新能源乘用車批發銷量達32.1萬輛，按月跌3.9%，按年升141.1%。

乘聯會稱，新能源車廠商銷量佔整體銷量為18.6%，當中比亞迪 （01211） 批發銷量為8萬輛，特斯拉中國5.4萬輛。乘聯會提到，雖然已經渡過首3季度汽車芯片最供不應求的時刻，但原本預計10月芯片按月增20%，惟實際增長僅有約10%，汽車芯片供給瓶頸因素仍在。

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出口數據方面，10月乘用車出口為18.8萬輛，按年增141%，而新能源車占出口總量30%。乘聯會表示，10月新能源車出口呈現爆發式增長，其中特斯拉中國出口4.1萬輛，上汽乘用車的新能源出口6659輛，比亞迪出口1026輛。

前10個月累計，乘用車零售累計達1622.7萬輛，按年增長8.7%，較1至9月累計零售增速下降3個百分點，乘聯會表示，增速攤薄原因主要受2020年7至10月零售高基數的影響。而頭10個月新能源乘用車市場銷量為213.9萬輛，按年增長191.9%。

乘聯會續點名幾間車企，認為他們10月整體銷量比較好，包括小鵬 （09868） 、哪吒、理想 （02015） 、威馬、蔚來、零跑，乘聯會指尤其是哪吒、威馬、零跑等浙江省的二線新勢力逐步崛起。

展望第四季銷量，乘聯會表示，車市仍面臨乘用車市場需求回暖強烈與芯片供給瓶頸的矛盾，料今年第四季度汽車行業利潤增速轉正壓力很大，汽車行業面臨全年利潤負增長壓力，導致今年四季度車企促消費拉增量較難，但認為汽車行業正努力改善情況。

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編輯：曾樂詩