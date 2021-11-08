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【金融科技】騰訊夥拍亞洲數碼金融研究所　推動亞洲地區金融科技創新

股市 17:18 2021/11/08

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【金融科技】騰訊伙拍亞洲數碼金融研究所　推亞洲地區金融科技創新

騰訊 （00700） 在「2021年新加坡金融科技節」宣布，將與亞洲數碼金融研究所（AIDF）展開合作，根據合作備忘錄，雙方會在研究、教育和創業等領域開展合作，推動亞洲地區快速增長的金融科技行業創新發展。

AIDF是由新加坡金融管理局（MAS）、國立研究基金會（NRF）以及新加坡國立大學（NUS）共同創辦。

騰訊指，雙方的合作主要包括拓展金融科技領域的應用研究，共同研究深度技術解決方案以解決現實世界問題，研究範圍包括跨境支付等領域；其次是，在新加坡建立金融科技人才庫，雙方會在新加坡為騰訊員工提供精心策劃的培訓和發展項目，並為AIDF學生提供在騰訊實習的機會； 然後是，推動亞洲金融科技領域的創新，雙方將聯合主辦年度研究挑戰賽，開放予AIDF學生以及參與該所孵化計劃的金融科技初創企業報名參加。

騰訊公司副總裁、騰訊金融科技總裁林海峰表示，集團希望與監管機構、研究機構和企業展開合作，尋求創新的問題解決方案，助力企業在亞洲以及全球市場的發展。AIDF所長段錦泉表示，雙方合作還將有助於推進尖端數碼金融科技的發展，進一步推動亞洲金融科技的創新與變革。

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編輯：李哲毅

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