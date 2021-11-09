【理財熱話】探險隊芬蘭尋寶34年 稱「世界最大寶藏」有望曝光 價值逾1575億港元

國外有一支尋寶團隊，名為Temple Twelve，這團隊自1987年起，集結了來自荷蘭、澳州、芬蘭、瑞典、挪威、俄羅斯、美國和德國等多個國家的成員，他們在芬蘭首都赫爾辛基以東20公里處的西伯斯格洞穴（Sibbosberg cave）「尋寶」。團隊估計，洞穴藏有價值超過 150 億英鎊（約1575億港元）的珠寶、黃金和古代文物等，這將是有史以來最大、最有價值的寶藏。

根據《每日郵報》報導，以芬蘭神話人物命名的「勒明蓋寧寶藏」（Lemminkäinen Hoard）包含 5萬多顆寶石、1千件文物，以及18K黃金真人大小的雕像等。經過 34 年的努力，近幾個月有重大突破，團隊今年夏天每周工作7天、每天工作6小時不斷開挖，其中一名成員表示「成員距離寶藏只有幾米」，有望在幾個月內挖出寶藏，但由於冬季的來臨，他們打算明年夏天進入洞穴。

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當地一名地主博克（Ior Bock）透露，自己是芬蘭神話英雄人物「勒明蓋寧」的直系後裔，他不希望這些寶藏伴隨著他的離世而變成秘密，所以與尋寶團隊合作，並告訴寶藏藏在地底的寺廟裡，裡面有一條螺旋式走廊，通往幾間較小的房間，存放著好幾代人的收藏品，而最後一次放入寶藏是在西元 987 年，當時大廳被放滿，入口被密封並隱蔽起來。

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責任編輯：陳頌潔