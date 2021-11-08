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【富人稅】近60%網民支持馬斯克出售10%Tesla股票 Elon Musk：準備接受任何結果

環球政經 17:49 2021/11/08

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全球首富馬斯克（Elon Musk）上周六於社交平台Twitter進行一項「民意調查」，讓各位追蹤者（Followers）投票有關「他應否賣掉手持Tesla股份的10%」，其結果於當地時間周一（7日）出爐，過半數網民均投贊成票。

今次投票吸引了逾350萬人士參與，當中57.9%人士投出贊成，42.1%人士反對，馬斯克亦隨即回應表示，自己已準備接受投票結果，惟未有透露何持售出股票，以及對市場和Tesla 股價造成甚麼影響。

資料顯示，若連同股票期權在內，馬斯克現時持有共23%Tesla股份，即大約1.705億股，若以上周五的收市價計算，一旦他出售10%，即可套現210億美元（約1,638萬億港元）。

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責任編輯：潘曉豐

經濟 馬斯克 Tesla
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