【晶片短缺】台積電已向美國提交數據　強調沒有透露客戶資料

據外媒報道，晶片代工製造商台積電（TSMC）在周一（8日）表示，已應美國關於提交晶片數據的請求，強調沒有透露特定客戶的資料。

美國商務部在9月要求晶片製造商提交出供應鏈資訊以幫助解決全球晶片短缺問題，截止日期為11月8日。雖然要求是自願性質，但美國商務部長Gina Raimondo警告，如果企業不回應，白宮可能會引用《國防生產法》或其他工具來強迫他們提交。台積電發言人表示，已提交回覆，強調會一如既往地致力保護客戶，不會透露特定客戶的資料。

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美國的要求引發了業界對商業機密的擔憂，兩名消息人士上周向《路透社》表示，三星電子和SK海力士兩間韓國半導體企業劃在向美國提供數據時省略詳細信息。

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責任編輯：黃苑筠