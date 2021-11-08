MONACO ONE加推99伙　折實761.1萬元起　日內或再加推　料最快周末首輪銷

位於啟德沐泰街10號的新盤MONACO ONE，上周四（4日）公布首張價單後隨即收票，市場消息指，截至周日（7日），項目累收約2,000票，以首批推出99伙計，超額近20倍。發展商會德豐地產加推價單第2號，涉及99伙，一房折實入場價由761.1萬元起。

新一批單位共涉及99伙，包括35個一房、39個兩房及25個三房單位，實用面積319至671平方呎，價單定價864.8萬至1,940.4萬元。以最高優惠率12%折扣計，折實價由761.1萬至1,707.6萬元，折實呎價則由23,211至25,817元不等，折實平均呎價為24,543元。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推，以折實價計，整批單位市值10.8億元。

【示範單位】MONACO ONE開價在即 三房單位522呎連裝修賣【下一頁】

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會德豐地產常務董事黃光耀指，項目自上周六（6日）開放示範單位予公眾參觀，參觀人次接近1萬，項目備受歡迎，而入票人士當中包括MONACO系列及OASIS KAI TAK向隅客。他續指，項目最快於本周末開售，亦預告日內或會再加推單位。

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