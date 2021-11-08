  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (一) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MONACO ONE加推99伙　折實761.1萬元起　日內或再加推　料最快周末首輪銷

股樓投資 17:08 2021/11/08

分享：

位於啟德沐泰街10號的新盤MONACO ONE，上周四（4日）公布首張價單後隨即收票，市場消息指，截至周日（7日），項目累收約2,000票，以首批推出99伙計，超額近20倍。發展商會德豐地產加推價單第2號，涉及99伙，一房折實入場價由761.1萬元起。

新一批單位共涉及99伙，包括35個一房、39個兩房及25個三房單位，實用面積319至671平方呎，價單定價864.8萬至1,940.4萬元。以最高優惠率12%折扣計，折實價由761.1萬至1,707.6萬元，折實呎價則由23,211至25,817元不等，折實平均呎價為24,543元。發展商表示，撇除景觀及座向因素，是次屬原價加推，以折實價計，整批單位市值10.8億元。

【示範單位】MONACO ONE開價在即　三房單位522呎連裝修賣【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

會德豐地產常務董事黃光耀指，項目自上周六（6日）開放示範單位予公眾參觀，參觀人次接近1萬，項目備受歡迎，而入票人士當中包括MONACO系列及OASIS KAI TAK向隅客。他續指，項目最快於本周末開售，亦預告日內或會再加推單位。

同場加映︰【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 啟德 MONACO ONE 會德豐地產

上一篇文章

【晶片短缺】台積電已向美國提交數據　強調沒有透露客戶資料

下一篇文章

【著數優惠】用戶最高可賺取1,111元 ZA Bank 推出「雙11」限時活動優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款