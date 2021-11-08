【港元定存】天星3個月港元定存年息加至0.8厘 虛擬銀行齊加短存息

▲ 天星繼富融以來，為第2間虛擬銀行加3個月港元定期存款年息。

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憧憬中港跨境通關在即，本港貸款有望逐漸恢復增長，港銀也積極吸取港元定期存款，小米 （01810） 牽頭參股的虛擬銀行天星（AirStar Bank）加3個月港元定存年息0.1厘，新息率至0.8厘，重上三甲榜。

專家預期，疫情趨緩和，有助經濟穩步復甦，料中小行勇於吸存，為來年中港全面開關早作備戰，先吸跨年錢。

上周五（11月5日）騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）已微升3個月港元定存年息0.05厘，新報0.8厘，兩間虛擬銀行輪流加息，齊膺高息榜季軍。

英鎊定存最高息12厘【下一頁】

而比併3個月港元定期存款年息，目前以工銀亞洲的3厘年息膺冠絕全城的高息王，緊接其後是花旗及富邦的1厘年息。觀乎今天（8日）反映銀行資金成本的3個月拆息持續處於0.158厘低位，但一眾大小行的同期存息皆逾0.16厘，凸顯業界不惜牌面上蝕本搶存，如恒生 （00011） 及渣打香港 （02888） 齊報0.4厘，東亞 （00023） 為0.55厘，集友更達0.65厘，建行亞洲及信銀國際俱為0.7厘，滙立（WeLab Bank）更達0.75厘等。

展望後市，全城緊盯本周五（12日）政府正式公布第3季經濟數據，以及修訂全年GDP預測。上周一（1日）已揭盅的預估數字，上季GDP初步預期按年升5.4%；而8月時財財政司司長已上調今年全年生產總值預測，料升5.5%至6.5%。

花旗銀行今早回應本報查詢指，料本港第三季GDP的升幅預測為5.4%，第四季料升5.6%。至於今年全年香港經濟增長預測為6.6%，2022年增3.8%，2023年則錄得3.6%的升幅。另方面，信銀國際首席經濟師卓亮表示，本季GDP料升5%，全年則呈6.5%的增長。同時，卓亮認為，明年港GDP料升4.2%、2023年升3%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪