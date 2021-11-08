【ESG】靈活空間供應商IWG發表報告　揭混合工作有助企業達成ESG目標

▲ 有報告顯示，企業何能透過採用混合工作模式，達成聯合國17項2030永續發展目標的其中6項，包括健康及福祉、性別平等及氣候行動等。（資料圖片）

靈活空間供應商IWG發表報告，揭示混合工作模式在達成ESG目標擔當重要角色。該報告顯示，企業能透過採用混合工作模式，達成聯合國17項2030永續發展目標的其中6項，包括健康及福祉、性別平等及氣候行動等。

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研究指出，混合工作模式將成為新常態，精明的企業能利用轉型創造出競爭優勢 ，來減低成本、提升生產力及吸引人才。根據生產力局的「香港未來工作與技能」問卷調查，超過8成受訪僱主認為混合辦公模式在未來可實行，更有6成以上僱主有計劃永久推行。

Robert Half的2021薪酬指南亦顯示，達8成香港員工希望每星期至少有一日可以遙距工作。於疫情後，預計轉行混合工作模式的趨勢將會持續，長期採用此方式無論對企業或是員工都可達成雙贏局面，更可為社區帶來益處。



更健康生活模式

此外，混合工作模式於員工的健康及心理方面均有莫大益處，選擇於家中或就近迅步即達的辦公空間工作，意味著較輕鬆的通勤及整體更健康的生活模式。

英國皇家公共衛生協會一份有關鐵路、巴士或汽車通勤對健康影響的報告顯示較長的通勤時間與心理壓力、高血壓及BMI超標相關，亦會減少運動及睡眠等時間，影響健康。

根據半島青年商會「商智商識之安多FUN工作企劃」問卷調查，香港受訪員工每天花在交通上的時間為1.6小時，相信人們寧願希望花這些寶貴時間於睡眠、照顧子女、與家人及朋友共聚上。

IWG的英國研究亦揭示，7成以上的員工寧願選擇混合工作模式，多於加薪1成但需要回到辦公室工作。約有67%的25至34歲員工表示，不會考慮應徵沒有提供混合工作模式的職位。6成員工認為可靈活地選擇不同辦公地點有助提升他們的精神健康水平，更有67%員工認同因此感到更快樂。



推廣性別平等

不少研究指出疫情為女性帶來的負面影響遠超於男性，而混合工作模式就正可帶來平等機會及鼓勵兩性公平地分擔家庭事務。根據管理諮詢公司McKinsey的數據，每個女性當中，就有一個正在考慮放棄高薪職位甚至不再工作。

立法會秘書處的本地數據亦與此研究結果相呼應，約五分之四的25歲至54歲的壯齡婦女由於需要主理家務和照顧子女而未有投身工作。而部分30歲至59歲的家庭主婦表示，假如有提供彈性工作時間等條件的合適工作，她們願意投身職場。

根據皮尤研究中心，42%女性表示於她們的職業生涯中，曾因照顧子女或家人而需要減少工作時數，而反觀男性的比率只有28%。混合工作模式可以助力女性於職場的發展，並鼓勵家長分擔家庭事務。



減少碳排放高達77%

透過減少使用汽車或飛機出行，混合工作模式可以大幅減低化石燃料的使用及溫室氣體的排放。安排員工部分時間於家中或就近的辦公空間工作，企業便可縮減辦公室總部的規模，減少使用能源。研究指出遙距工作可減少碳排放高達77%，可見採取混合工作模式，企業及其員工可大幅減低碳足跡，抗衡全球暖化。

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責任編輯：李智美