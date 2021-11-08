【金融人才】金融學院推出全新領袖發展計劃　招募15名CEO以下2級人才

▲ 金融學院今日推出全新的領袖發展計劃─「金融領袖計劃」。（資料圖片）

為培訓金融業人才，金融學院今日推出全新的領袖發展計劃，每年將會錄取15名人才，培養他們的領袖思維。

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金融學院今日推出「金融領袖計劃」，將會為參與者提供與政府、監管機構、金融機構和商界領袖對談及學習的獨特機會。同時，參加者亦可與來自金融監管機構、金融行業不同部門和政府的高層領導建立聯繫，並由不同角度加深對金融市場的理解。參加者更有機會成為金融學院的成員，並藉金融學院的宣傳工作，獲得一定曝光。

計劃每年將錄取約15名來自不同背景、現職於行政總裁以下約兩個級別的優秀金融人才。整個課程長約9個月，以兼讀形式進行。2022年度課程將於明年4月開始，並由今日起，至2022年1月9日接受報名。金融學院會員事務委員會將為申請進行甄選。計劃的更多詳情及報讀表格已瀏覽金融學院網站。

計劃獲香港各金融監管機構，包括金融管理局（金管局）、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局和強制性公積金計劃管理局，以及財經事務及庫務局的全力支持。

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責任編輯：葉泳珊