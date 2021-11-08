  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (一) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海底撈 6862】 海底撈推救亡計劃 擬年底前關閉300家門店 股價曾急升逾一成

股樓投資 17:05 2021/11/08

分享：

海底撈（06862）擬於年底前關閉300家門店，加上憧憬新冠新藥效能，帶動餐飲股急升，海底撈曾升逾11%，高見23.45元，收報22.05元，升4.8%，成交額14.1億元。

【新地王】 恒基地產508億元奪中環「新地王」 股價偏軟、跌近3%【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

海底撈公布，經檢討門店經營表現後，決定調整門店擴張規劃決策，目標於今年底前逐步關閉約300間客流量相對較低及經營業績不如預期的門店，但保證不會裁員。自今年3月15日染藍以來，海底撈股價持續下瀉，上周五（5日）更曾低見19.38元，創自2019年2月以來新低。

同場加映﹕【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 餐飲股 海底撈（06862） 餐飲

上一篇文章

【著數優惠】用戶最高可賺取1,111元 ZA Bank 推出「雙11」限時活動優惠

下一篇文章

【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【券商點睇】11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
【居屋裝修】錦暉苑一家三口變四口 35萬裝修380呎單位 戶主崇尚自然光 一設計改善小朋友房無窗缺憾
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款