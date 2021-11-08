【海底撈 6862】 海底撈推救亡計劃 擬年底前關閉300家門店 股價曾急升逾一成

海底撈（06862）擬於年底前關閉300家門店，加上憧憬新冠新藥效能，帶動餐飲股急升，海底撈曾升逾11%，高見23.45元，收報22.05元，升4.8%，成交額14.1億元。

【新地王】 恒基地產508億元奪中環「新地王」 股價偏軟、跌近3%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

海底撈公布，經檢討門店經營表現後，決定調整門店擴張規劃決策，目標於今年底前逐步關閉約300間客流量相對較低及經營業績不如預期的門店，但保證不會裁員。自今年3月15日染藍以來，海底撈股價持續下瀉，上周五（5日）更曾低見19.38元，創自2019年2月以來新低。

同場加映﹕【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧