【BNO移民英國】平均樓價首破283萬 連升4個月

英國為港人移民熱門地點之一，英國樓價深受港人關注。英國按揭機構Halifax數據指，當地樓價自6月起連升4個月，平均樓價更首次突破27萬英鎊（約283萬港元）。Halifax估計，英倫銀行如果加息會影響民眾入市意欲，未來數月樓價或會回落。

英國平均樓價首破265萬 印花稅假期結束需求仍強勁 【下一頁】

Halifax數據指，10月整體平均樓價上升超過2,500英鎊（約2.62萬港元），樓價更首次突破27萬英鎊（約283萬港元）。英國樓價上月按月升0.9%，雖然較9月時的1.7%升幅回落約0.8個百分點，但樓價連續4個月上升，按年升幅也達到8.1% 。

威爾士成為全英國樓價增幅最高的地匿，上月樓價按月上升12.9%，平均樓價19.9萬英鎊（約208萬港元）。英格蘭西北部的樓價增幅較西南部地區為高，樓價按月上升10.4%，升幅創4個月以來新高，平均樓價為20.6萬英鎊（約216萬港元）。

至於英國首都倫敦樓價升幅相對溫和，樓價按月上升0.8%，較9月的1%升幅為低，亦創去年2月以來最低升幅。

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Halifax分析稱，不少首置客在父母資助下入市，他們承造按揭的機會增加，借貸成本減少，入市需求持續旺盛。Halifax董事總經理加利（Russell Galley）指出，買家在過去1年半都傾向追求更多空間、遠離市區的居所，再加上印花稅假期等刺激樓市措施，導致當地樓價升至歷史新高。

即使英倫銀行於上周四（4日）宣佈將利率維持歷史低位，但加利預料央行最快下月加息以應對通脹風險。他估計未來12個月會進一步加息，增加買家借貸成本，入市需求於未來數月會隨著加息而降溫。

但加利強調，借貸成本仍處於歷史低位，加上英國經濟表現良好，勞動市場表現超乎預期，職位空缺持續增加，種種利好因素為房地產市場提供足夠動力。

責任編輯：郭麗明