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【可持續發展】海港城推首個本地製造「生物可降解」口罩　5年後可完全分解

Hot Talk 17:03 2021/11/08

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【可持續發展】海港城推首個本地製造「生物可降解」口罩　5年後可完全分解

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城聯乘本地綠色品牌reMatter開設期間限定店，推出全港首個「生物可降解（biodegradable）」 醫用3層口罩，定價與市面一般即棄口罩相約，同時也達到美國ASTM Level 3最高防疫級別、歐盟 EN14683 Type IIR 最高標準。口罩提供白及綠兩款顔色選擇，口罩的獨立包裝袋同樣採用生物可降解物料製成。

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reMatter創辦人李旭輝（Alex）及團隊研發創新技術，以生物可降解物料製成口罩及包裝物料。當口罩被棄置及堆填後，在缺乏氧氣的環境中，便會進行生物降解，分解成二氧化碳、水及其他無毒氣體。reMatter 口罩獲得具國際認可的Intertek實驗室所頒發的綠葉證書，實驗證明其口罩於90天內已能分解超過15%，口罩大約在5年後便能完全分解。

海港城 x reMatter 口罩期間限定店
日期：即日至2022年2月28日
地址：海港城港威商場 2 樓 VITA 大堂 （近 GW 2219-20 號舖 I.T）
營業時間：10am – 8pm
款式：簡約白 / 天然綠
售價：$128/盒 （30 個獨立袋裝口罩）
reMatter 網站：https：//shop.rematter.hk/

海港城致力推動可持續發展，多年來不斷投放資源增設各類型綠化設備，包括在辦公大樓天台層頂安裝太陽能板和太陽能熱水器、於商場內設置垃圾分類回收箱和環保智能水機、為餐飲商戶提供廚餘收集及分解站、玻璃樽回收桶等。

港股 可持續發展 口罩 海港城 九龍倉置業（01997）

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