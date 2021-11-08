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【著數優惠】用戶最高可賺取1,111元 ZA Bank 推出「雙11」限時活動優惠

理財智慧 17:06 2021/11/08

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虛擬銀行ZA Bank 推出雙 11 限時活動優惠，即日起至11月30日，用戶可參與 「 11 秘笈　狂抽 $1111」，贏取高達1,111元獎賞或享受其它優惠。當中，合資格稅貸用戶將保證獲得一口價 1% 實際年利率

優惠詳情如下：

第一招：增值大法

  • 稅貸一口價 1% !：首 1,111 位用戶使用優惠碼 「TAX1111」 申請20萬或以上，6 至 36 期稅貸可保證獲得1% 實際年利率
  • 早出糧～爽！：啟動「出糧 FastPass」即抽高達1,111 獎賞
  • 邀請好友賺獎賞：邀請好友成功開戶，賺150元現金；邀請好友貸款，賺5,000現金 

第二招：乾坤大「優惠」

  • 購物盡享 11% 回贈：用 ZA Card 於指定商戶消費即享 11% 回贈 
  • 精品咖啡買 1 1用 ZA Card 於特選咖啡店買咖啡，買一送一
  • 保險產品 1 折：首200 位用戶輸入優惠碼「GREAT11」 即享首年保費1 折優惠。先到先得，額滿即止
  • 繳費賺獎賞：用二維碼繳費即抽高達1,111元獎賞 

第三招：降龍「清數」掌

  • 用「ZA 卡數師」清卡數：首1萬元卡數可享免手續費優惠。
  • 自己清卡數：經 ZA Bank 繳付信用卡數即抽高達 1,111元獎賞。

另外，用戶前往 ZA Bank App「更多」，打開 ZA Quest 並成功分享秘笈，即可參與抽獎，贏取高達1,111元獎賞 。

【Fintech Week】運用數據輔助決策 阿里巴巴蔡崇信：生產商未來將直接接觸客戶：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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