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【Netflix】Netflix遊戲服務將登陸App Store平台　用戶需登入個人帳戶下載

科技 17:30 2021/11/08

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傳Netflix正在計劃繞過Apple的規則，將遊戲獨立於App Store平台上架。

Netflix最近正式推出Netflix Games自家遊戲服務，但目前僅開放Android平台使用。最近據彭博社報道指，即使受到蘋果（Apple） App Store政策限制，但Netflix仍計劃將遊戲服務登陸iOS平台。 

＜＜【Netfilx】Netflix竟推免費方案搶客？　 Android用戶可免費看多套影集

＜＜【魷魚遊戲】韓電信商因流量暴增　要求Netflix支付服務費遭拒

報道指出，由於Apple禁止第三方應用程式當作遊戲平台，若Netflix要在iOS平台上架遊戲，用戶需要額外下載遊戲，並使用Netflix帳戶登入。最近就有消息指，開發人員Steve Moser發現一組Netflix程式代碼，顯示Netflix正在嘗試繞過Apple規則，將遊戲獨立在App Store上發布，但用戶將無法直接在Netflix上啟動遊戲。　　

早前Netflix也表示，Netflix Games服務會率先支援Android系統，日後同樣會在iOS平台上架。該平台向用戶提供5款遊戲，表示不會向用戶收取任何附加費用，遊戲內亦不會包含廣告及應用內購買服務。

責任編輯：李寶如

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