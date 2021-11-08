【高息股攻略】邊隻港股9厘息　兼享Nvidia元宇宙概念？

▲ 柏能集團最大供應商為Nvidia

英偉達（Nvidia，美：NVDA）因元宇宙概念，股價曾衝上314美元的新高，一躍成為美國市值第七大公司。回到港股，原來也有一間公司兼備Nvidia概念，現價股息率高達9厘，且年初至今股價爆升785%，說的是柏能集團 （01263） 。

柏能集團創立於1997年，主要從事三大業務，包括（1）圖像顯示卡設計，製造及貿易；（2）電子製造服務（EMS）；及（3）其他個人電腦相關產品及零件的製造和貿易。

當中，圖像顯示卡是最主要收入來源。今年上半年，柏能集團收入增長108%至68.5億元，其中圖像顯示卡業務增長141%至59.6億元。

柏能集團周一收報11.68元，市值45.2億元，市盈率約4.1倍。由於圖像顯示卡需求強勁，價格急升，帶動銷售額強勁增長並支持派息，股息率高達9.07厘。集團現金及銀行結餘亦可觀，達22.2億元，市帳率（PB）為2.3倍。

Nvidia為主要供應商

柏能與Nvidia又有何關係？集團與Nvidia及AMD均有長期合作關係，當中Nvidia是公司的最大供應商，集團自有品牌Zotac、Manli及Inno 3D圖像顯示卡，均以Nvidia GPU為基礎。

集團指，上半年自有品牌圖像顯示卡需求一直保持強勢，當中RTX 3000系列自去年9月推出以來，長期供不應求，絕大部分時間，主要零售商及經銷商均缺貨；而由於供求失衡，顧客接受漲價，由去年到今年上半年的平均售價上漲了103.5%。

至於圖像顯示卡需求為何急升？這是由於加密貨幣價格急升，刺激加密貨幣採礦活動上升，加劇了圖像顯示卡供需失衡的情況。

展望未來，集團於中期報告指，RTX 3000產品價格很有可能繼續上揚，若干半導體生產商已表示產能面對樽頸，可能需時兩三年解決，顯示卡供求失衡情況將繼續大力推動未來數季業績。這亦意味，這可能支持未來數季的派息。

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記者：區嘉俊