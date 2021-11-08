【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級

萬科（02202）宣布分拆旗下物管萬物雲，股價今升逾7%。大行亦普遍持正面看法，野村發表研究報告指，萬科宣布計劃分拆物業管理業務萬物雲，步伐較預期中快。

野村指，假設萬物雲的估值為2021財年預測市盈率的45至50倍，其市值將達到1,040億至1,160億元，預期市值佔萬科目前市值的約53%至59%，但計及其領先市場地位，實際市值有可能高於預期。不過野村同時提到，萬物雲盈利水平為內地物管行業中最低，2020財年淨利潤率僅8%，為同業平均水平的一半。

另外，瑞銀發表研究報告指萬科分拆萬物雲，認為有利公司改善負債比率，將其由「三條紅線」中的黃級降至綠級，以及有助投資者注意其非物業業務隱藏價值。



大行對萬科評級及目標價：

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