【領展復牌】 領展斥近31億購三澳洲商場 大行反應正面

領展房產基金（00823）昨日（7日）公布，以5.3億澳元（約31.196億港元），收購位於澳洲三大領先零售物業的50%權益，分別是當地著名地標Queen Victoria Building（QVB）、The Galeries及The Strand Arcade，估值分別為2.77億澳元、1.49億澳元及1.11億澳元，預計明年上半年完成交易。

大行予領展投資評級及目標價﹕

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領展今日（8日）復牌，股價曾升2.2%，高見70.2元，收報69.75元，升1.5%，成交額2.4億元。領展指出，收購資金由現金儲備及債務融資撥資，收購事項不會對領展之財務狀況構成任何重大不利影響。

大行普遍對是次收購反應正面，其中大摩發表研究報告指，相關項目於澳洲移動年度銷售額排名分別第一、第二及第七，現時租用率達94.3%，即物業經營淨租金收入（NPI）利潤率達5.5%，對全年每基金單位分派（DPU）正面影響為1.4%。該行指，悉尼零售活動於9月按年增長1.7%，惟相信近期未能回復至疫情前水平，予其「增持」評級，目標價86元。

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記者：郭秀慧