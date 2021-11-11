【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理紀澤南　創業思維拓展理財事業　按步就班創佳績

理財策劃行業的工作模式有別於傳統上班一族，發展方向及步伐全由自己作主，亦沒有硬性的辦公地點及工作時間要求，公司及團隊的支援更提供了「零成本」的發展配套，猶如營運自己的生意，這種事業發展模式對本身為海外物業投資公司老闆的宏利財富管理經理紀澤南（Tydan）來說特別親切。

Tydan於2020年9月透過「宏利C.E.O.計劃」轉投財策行業，可說完全不用經歷適應期便立即進入狀態，他充分運用之前創業的經驗發揮協同效應，在2021年只以短短6個月便達至業界精英指標百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），成功打開全新的保險財策大門。

大眾理財意識提高 財策服務需求更大

「我大學畢業後，曾在投資銀行從事資訊科技相關工作多年，後來機緣巧合下與友人創立海外物業買賣公司，希望有更大的發展。漸漸發現現時愈來愈多客戶都十分重視財富管理，他們除了投資磚頭，亦希望了解一些不同的投資理財工具，令我開始留意理財策劃市場的機遇。其實在近年政府積極推廣自願醫保及年金項目下，大眾的理財意識有所進步，經濟好的時候，手頭充裕自然想錢搵錢，經濟不景時，亦正正提醒了大家去檢視自己的財富規劃是否足夠應付突發情況，可見保障及理財產品的需求有增無減。而且理財規劃可依每位客戶的情況度身訂造，做到豐儉由人之餘也有保障效果，所以理財顧問的工作確實是機遇無限，亦具挑戰性。」因此Tydan決定採取行動，花時間進修及考試，終於去年9月取得相關牌照正式入行。

Tydan在原本的行業已貴為老闆，但在保險業則回歸新人身份，需要重新起步，但他認為心態上不難適應，「即使之前是『老闆』，但創業就是需要時刻虛心學習的心態，只求有效率地找到適合自己的成功方程式，而宏利C.E.O.計劃絕對是一個理想的入行跳板，能針對其他行業的在職人士，在短時間內培訓我們成為保險財策專才，其中的一對一導師諮詢環節對我幫助很大，有時遇上挫敗、感到迷茫，導師會指導我從中學習，下次如何發揮自己的專長，重新鞏固信心，成為了我的強心針。而計劃亦資源豐富，有定期的專家講座及活動，有來自不同界別的講者分享經驗和心得，都有助我盡快上手。」

▲ Tydan視轉投財策行業的發展如再次創業，回歸新人身分，須做足準備，並按步就班實行。

獲行內友人信任 增發展信心

有完善的培訓平台提供支援，Tydan入行初期即取得不俗成績，而其中有兩份保單更令他印象難忘。「我有兩名在銀行也是從事保險相關工作的朋友，當他們知道我加入宏利後，也主動向我買了兩份保險，這一來反映宏利的產品極具競爭力，二來令我感受到人與人之間的信任關係非常重要。即使他們的投保額不是我處理過最高的，但卻是令我印象最深刻的兩份保單，時刻提醒我這份初心。」

不少新人入行初期或能靠親友的支持先拔頭籌，但之後要真正站穩陣腳，就只能憑實力。「從事保險財策需要非常專業，除了熟悉每項保險產品和條款細節外，亦要仔細分析客戶的理財需要，有時甚至要比客戶更了解他們自己，反過來提醒他們忽略了的地方，並提供建議，客戶慢慢會感受得到你的專業，深化信任關係。」

雙綫發展 計劃成立團隊

引薦Tydan入行的是宏利高級分組經理張榮達（Aska），見證對方由客戶變成同事，在Aska眼中Tydan處事非常細心，而且重視承諾，講得出一定做得到，「我們是在Roadshow偶遇的，當時他成為了我的客戶，後來知道他有興趣入行，我當然歡迎。保險財策不是只靠口才的銷售工作，最關鍵的客戶服務，大部分更是在保單生效後才開始的，因此一個好的保險財策專才，能夠藉服務讓客戶留下好印象。Tydan以前是做IT的，工作主要是修改錯處及解決問題，因此他的專注度很高，總會認真檢查保單文件有否錯漏，亦會鉅細無遺地向客戶講解，確保客戶清楚所有條款及細則。」

Tydan最初抱着嘗試的心態加入宏利，但現時成果已超過他原先的期望，不但已達成MDRT目標，更努力向要求更高的COT資格（Court of the Table）進發。現階段Tydan心目中已有全盤計劃，表示會雙綫發展，「除了個人業績再進一步，成立團隊是我訂立的第二階段目標。成立團隊就像創業，我希望可一步步做好充足準備，按步就班，我已開始物色合適人選，待一切準備就緒後才正式開展組班計劃。」

▲ Aska（右）眼中的Tydan有清晰的奮鬥目標，同時十分自律及盡責，相信他能領導團隊走向成功。

（特約）