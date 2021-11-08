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【ESG】ESG基金今年表現佳 專家拆解熱賣玄機

Hot Talk 16:20 2021/11/08

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據晨星的統計，截至第3底，今年15隻ESG（環境、社會及管冶基金）的吸資額最勁，首9個月吸金驟增約1倍，專家指熱賣綠色產品主要受惠於環球ESG股票造好，尤其是所涉足的美股屢破頂。光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒回應本報查詢指，今年15隻最受捧基金，主要可分為5大類，當中7隻屬於環球EGS股票，另有3隻是可持續能源股票，此外，其它3隻基金是涉獵其他行業的主題股票，包括水資源、木資源、未來交通，有1隻是環球ESG股債，以及有1隻主打亞洲ESG股票。

梁健兒補充，除了法巴綠色亞洲基金專攻亞洲股票外，其餘14隻產品均可投資環球市場，當中又以美國及歐洲等成熟市場的配置為主。

ESG基金揸重比亞迪【下一頁

她又說，年初至今，歐美股市的升幅約2成，明顯跑贏亞洲股市，帶動不少ESG環球股票基金今年的表現十分突出。15隻熱捧基金當中，7隻基金的晨星評級獲4星或5星，反映基金在同類基金中表現較好。梁健兒進一步拆解ESG產品成新寵兒的主因有2，分別為：（1）環球投資者對ESG的認識，以及相關投資產品的需求上升，吸引游資熱錢流入相關基金，特別是回報成績標青者；（2）聯合國第26屆氣候變化大會（COP26）現正舉行，是次峰會為2015年簽定巴黎氣候協議以來的首次評估。至今已超過100個國家承諾在2050年前實現碳中和。不少國家制定不同環球相關政策，例如加強可持續能源比例、控制伐木，減少溫室氣體等，令相關行業受惠政策傾斜，市場憧憬盈利前景向好，亦吸引資金持續流入。

過去1個月受惠聯合國第26屆氣候變化大會（COP26）舉行，引起市場對相關議題關注， 相關的消息或政策亦較多出台，刺激ESG股票急升。不少基金亦錄得明顯升幅，例如法巴能源轉型基金及百達環保能源基金，其1個月升幅分別達30%及15%。因此，投資者考慮買入相關基金時，須留意短期會否因升幅過急而出現調整。

此外，ESG基金較多配置於歐美股市，故投資者亦須了解兩地的股市前景與估值等，因整體股市調整亦可能拖累ESG股票基金的表現。最後，投資者亦須按照其風險承受程度來選擇合適的基金。

ESG零售基金總額7976億元【下一頁

市面逾60隻ESG零售基金，梁健兒首選推介是聯博環球可持續趨勢基金，由於其可投資環球股市，目前6成配置於美股，加上行業分散，同時又涵蓋周期性及非周期性的行業。况且，基金表現理想，年初至今升約22%，也獲晨星4星級的評級。

最後，梁健兒提點，揀ESG基金的兩大醒目貼士，首先、可多參考基金往績作評估，比較不同基金的表現，選擇具晨星4星或5星評級的基金，以及往績表現較佳的基金。其次，投資者亦須按照其風險承受程度來選擇合適的基金。

相關文章：【COP26】MSCI倡全球強制披露氣候相關信息　助滿足投資者ESG投資需求

【ESG】中國潔淨能源ETF昨創新高 專家建議仍值得追買

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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