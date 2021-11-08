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【利財筆記】4隻恒指內房股業績比拼

名人薈萃 16:22 2021/11/08

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去年11月有學生告知筆者，他見內房股中海外（00688）股價由30元以上，下跌至21元左右便大舉入貨，料不到很快跌穿18元，帳面損失近兩成，問應否止蝕離場？

筆者於是查看幾隻內房股的業績，留意到去年8月中央提出「三道紅綫」，以防止內房企業過度借貸擴張，事件一度令內房股股價大跌。筆者發覺到中海外其實表現不俗，負債沒有超越「三道紅綫」，盈利表現勝過其他幾隻內房股，反而覺得18元以下值得吸納。於是在16元至18元入貨，今年初當股價升上19元，甚至21元時便減持約一半，之後等回落再增持。

到今年中央又限制內房企業售樓數量和價格，又準備推出房產稅，自然令內房股股價受壓。恒大集團（03333）便因債務沉重，資金鏈出現問題，影響公司償還債務能力，股價由高位大跌八九成，市值蒸發2,000多億元。幸好恒指公司去年9月至今，並未把恒大納入恒指，只納入了龍湖集團（00960），不然又進一步苦害盈富基金（02800）持有人。

現時恒指共有4隻內房股，筆者今期附上各公司去年及今年上半年財務資料，供讀者參考。

何謂「三道紅綫」？

2020年8月中央推出「三道紅綫」，要求內房企業在2023年6月底達標。

「三道紅綫」是：

紅綫 1指標：剔除預收款後的資產負債率=（總負債-預收款）/（總資產-預收款）；不得> 70%

紅綫 2指標：淨負債率=（有息負債-現金）/合併權益；不得>100%

紅綫 3指標：現金短債比=非受限現金/短期債；不得<100%

倘若「三綫」均超出界綫為「紅色檔」，有息負債規模以2019年6月底為上限，不得增加。

倘若「二綫」超出界綫為「橙色檔」，有息負債規模年增速不得超過5%；

倘若「一綫」超出界綫為「黃色檔」，有息負債規模年增速不得超過10%；

倘若「三綫」均未超出界綫為「綠色檔」，有息負債規模年增速不得超過15%。

本文節錄至733期Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

 

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責任編輯：黃銳

合併 龍湖集團（00960） 恒生指數 盈富基金（02800） 恒大 基金

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