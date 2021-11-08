LYOS首輪200伙全沽清　即加推90伙　折實352萬起入場　周三再賣樓

由長實發展的洪水橋新盤#LYOS上周六（6日）進行首輪銷售220伙，當中200伙以價單形式出售的單位即日全數售罄，銷情強勁。發展商隨即加推單位，並上載新一份銷售安排，定於本周三（10日）進行次輪銷售。

新一張價單為價單第4號，涉及90伙，戶型設開放式至兩房，實用面積202至482平方呎。整批價單定價由405.2萬至881.5萬元，價單呎價則由15,838至21,995元。新一張價單保留最高13%折扣，折實售價由最平352.53萬元，至最貴766.9萬元，折實呎價則由13,779至19,136元不等。發商指，今批單位較早前推出價單輕微加價2%至3%。

#LYOS示範單位面世 長實設計搞新意 全屋無露台及工作平台【下一頁】

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長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS首批200伙單位售罄，套現10.5億元，當中錄得5組大手買家購入兩伙單位，而同日以招標形式推售的20伙中，亦有13伙已售出，套現2憶元。她續指，集團已上載了新一份銷售安排，涉及90伙，新一批單位將於周三（10日）起進行賣樓，周二（9日）截止登記，並指對項目次輪銷情極有信心，相信銷售成績將更理想。

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