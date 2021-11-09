男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字

很多情侶希望婚後與另一半有一個「安樂蝸」，開展人生新一頁，但最近有網民於網上討論區發文，指另一半要求先置業、後結婚，但該單位只有男朋友的名字，沒有寫下樓主名字，令樓主大感憤怒，更離譜的是男朋友居然要求樓主付一成首期，令女方覺得在沒有法律的保障之下，「貼錢」與另一半結婚。據了解，男朋友原本不用樓主付首期，但無奈最近輸了股票，如果不能付首期的話，恐怕要「撻訂」，還要求樓主想清楚要不要繼續在一起。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人覺得男朋友機關算盡、很會計算，特別男方知道樓主有些積蓄後，當然要求樓主付一成首期。由於男朋友表明結婚後財產ㄧ半，從而看清楚他為人如何，更勸喻樓主千萬不要結婚。另有些人提議用借據，借錢給男朋友付首期，但不負責供樓。

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責任編輯：陳頌潔