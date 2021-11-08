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【濠賭股】 港府據報力爭下月落實有限度通關 濠賭股逆市急升

股樓投資 16:15 2021/11/08

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今日（8日）濠賭股有多重利好消息刺激，逆市受捧。藥廠輝瑞的新冠口服藥有效降低住院和死亡率，早前受疫情影響的板塊，包括濠賭股，憧憬加快復甦。加上港珠澳橋或有機會成為與內地通關首批開放口岸之一，濠賭股中，金沙中國（01928）為今日表現最好藍籌，高見18.76元，報18.44元，回升7.7%；銀河娛樂（00027）高見45元，暫報44.05元，升5%。

大行予金沙中國投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
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有報道指，港府力爭下月底前有限度通關，並對配額每日人數、熔斷機制及檢疫隔離安排等最少3個焦點有嚴格要求，至明年2月北京冬奧後，開始進一步放寬規模，期望明年6月底前落實全面性通關。

與此同時，有報道指，澳門政府預料明年博彩收入為1,300億澳門元。

同場加映﹕【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

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記者：郭秀慧

口岸 博彩 目標價 銀河娛樂（00027） 板塊
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